Кабмін схвалив запуск експериментального проєкту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності

Проєкт розрахований на два роки.

Кабмін ухвалив рішення щодо запуску експериментального проекту сертифікації операторів протимінної діяльності (ПМД).

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Порядок реалізації експериментального проекту, який розрахований на два роки, був розроблений Мінекономіки із залученням Міноборони, ДСНС, ДССТ, неурядових операторів, українських та іноземних експертів в сфері ПМД.

Проєктом передбачається введення єдиних термінів дії сертифікатів (3 роки – первинні сертифікати, 5 років – продовжені). Також визначені виключні підстави для припинення чи призупинення дії сертифікату.

Сертифікація урядових операторів ПМД здійснюється безоплатно, як і сертифікація неурядових неприбуткових підприємств, установ та організацій, що внесені до відповідного Реєстру. Це відбуватиметься за умови, що ПМД відповідає їх статутним цілям.