"Будемо захищати регіони", - сказав Президент.

В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони.

Про це у вечірньому відеозверненні 2 лютого повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що "будемо захищати регіони".

"Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", - зауважив Президент.

Він додав, що "будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України – готуємо деталі".