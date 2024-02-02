Страх помсти зруйнує імперію зла

Останній тиждень – серед найважливіших для України. По-перше, нам вдалося провести найбільший за час повномасштабної війни обмін полоненими , повернувши з російських катівень 207 військовослужбовців та цивільних. Серед звільнених – захисники Маріуполя та Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи, бойові медики, нацгвардійці. По-друге, Європа засвідчила, що міжнародна фінансова підтримка України триватиме і надалі, одноголосно погодивши критично важливий пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро . По-третє, росія стала ще на один крок ближче до покарання за незаконні дії, включаючи повномасштабне вторгнення у 2022 році. Зокрема, міжнародний суд ООН виніс перше рішення проти кремля, визнавши, що країна-терорист порушила Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в частині знищення в Криму освіти українською мовою.

Президентка Суду Джоан Доног’ю, зокрема, звернула увагу на дані про зменшення кількості школярів, що навчаються українською. “Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший”, – зазначила вона. Голова суду пояснила, що вони вважають непереконливими пояснення москви про природні причини такого зниження. “Навіть зважаючи на те, що був суттєвий відплив українських родин на материкову Україну, Суд не вважає це обґрунтуванням різкого зменшення обсягу навчання на 90%”, – заявила Джоан Доног’ю. Порушення росією права українців в Криму здобувати освіту рідною мовою – один із прикладів політики лінгвоциду, яку окупанти реалізують на півострові з 2014 року. Рішення Міжнародного Суду ООН – це крок, який наближає найсуворіше покарання росії.

Тим часом росія в західних медіа намагається поширювати свою спотворену реальність. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що рф використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб посварити Україну з нашими західними партнерами. В цьому контексті згадуються нещодавні претензійні заяви представників Угорщини та Румунії. Кремлівські пропагандисти тиражують ці заяви та використовують їх проти України.

Крім того, москва почала активно поширювати наративи про те, Україна зазіхає на загальновизнані кордони росії. кремлівські медіа активно обговорюють підписаний Президентом України Володимиром Зеленським на День Соборності України, 22 січня, Указ “Про історично населені українцями території російської федерації”. “москва стривожена підвищеним інтересом Києва до етнічних українців по всій Росії” – стверджує аналітик, екс-радник держсекретаря США Пол Гобл у матеріалі на сайті американської дослідницької організації “Фундація Jamestown”. Експерт аналізує, як кремлівські чиновники сприймають цей документ, вважаючи його проявом української агресивності та замахом на територіальну цілісність росії.

В публікації зазначається дуже важливий аспект. Зокрема, говориться, що в москві багато хто стурбований тим, що, незважаючи на протилежні заяви, які фактично щодня лунають з кремлівських пропагандистських телеканалів, російська програма асиміляції українців не працює і багато номінально асимільованих залишаються українцями в душі: “Зростає страх, що українці, які живуть у Росії, чекають на можливість висловити свої справжні почуття, коли Москва значно послабиться, а Україна та Захід зміцніють”, – пише автор публікації.

У статті йдеться, що нинішні реалії в росії прямо протилежні тому, чого прагне путін. Тому президентський указ щодо етнічних українців у рф може мати набагато масштабніші наслідки, ніж багато хто зараз передбачає як в Україні, так і на Заході.

путін боїться неминучої поразки та втрати контролю. І цей страх спонукає його до безглуздої жорстокості. Проте страх помсти, а також відірваність російського диктатора від реальності стануть визначальними у цій війні. москва не випадково з тривогою та недовірою дивиться в бік етнічних українців. Повномасштабне вторгнення не тільки об'єднало весь демократичний світ навколо України, але й активізувало національну самосвідомість українців, в тому числі, і тих, хто проживає за межами держави.

Усі дії кремля сьогодні мають зворотний ефект. Безпрецедентна єдність українців та мовна стійкість остаточно зруйнують недоімперію зла.