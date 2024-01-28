Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"

Це не перша скандальна заява лідера ультраправої партії Угорщини щодо посягання на Закарпаття.

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що його партія "як єдина угорська сторона" претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Таку заяву Ласло Тороцкаї зробив під час річної партійної пресконференції, пише видання "Index".

Ультраправий політик заявив, що "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. За його версією, саме тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу та її економіку на дно". За його словами, Угорщині потрібно брати владу у Євросоюзі.

Тороцкаї заявив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів.

Він також заявив, що якщо державність України припиниться внаслідок війни, Mi Hazank, як "єдина сторона в Угорщині", "претендуватиме на Закарпаття".