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Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"

Це не перша скандальна заява лідера ультраправої партії Угорщини щодо посягання на Закарпаття.

Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"
Ласло Тороцкаї Угорщина
Фото: видання Index

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що його партія "як єдина угорська сторона" претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Таку заяву Ласло Тороцкаї зробив під час річної партійної пресконференції, пише видання "Index".

Ультраправий політик заявив, що "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. За його версією, саме тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу та її економіку на дно". За його словами, Угорщині потрібно брати владу у Євросоюзі. 

Тороцкаї заявив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів.

Він також заявив, що якщо державність України припиниться внаслідок війни, Mi Hazank, як "єдина сторона в Угорщині", "претендуватиме на Закарпаття".

  • Тороцкаї у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Тороцкаї вислали зі Словаччини на п'ять років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція.
  • У 2022 році Тороцкаї розмістив у твіттері допис з фотографією, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році. На світлині поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.
  • У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяву свого парламентаря Ласло Тороцкаї, який побажав Польщі на День незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною.
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