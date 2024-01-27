Трамп зобов’язаний виплатити 83,3 мільйона доларів у справі про домагання та наклеп

Суд присяжних зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Е. Джин Керролл, яка звинуватила політика у сексуальному домаганні та наклепах.

Про це пише Politico.

Як йдеться у матеріалі, компенсацію Трамп повинен виплатити за заяви, які він зробив у 2019 році. Тоді він глузував із письменниці і її книги, в якій жінка звинувачувала колишнього президента у зґвалтуванні. Трамп сказав, що книга "має продаватися в розділі художньої літератури".

Присяжні зобов’язали Трампа виплатити 18,3 мільйона доларів компенсаційних збитків і 65 мільйонів доларів штрафних збитків.

Політик назвав процес "політичним переслідуванням", а вердикт суду –"абсолютно смішним" і пообіцяв подати апеляцію.