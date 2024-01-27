Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСвіт

У Польщі український автобус потрапив у ДТП, 20 людей постраждали

Постраждалих госпіталізували.

У Польщі український автобус потрапив у ДТП, 20 людей постраждали
Фото: POLICJA LUBELSKA

Поблизу прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" з польського боку вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями. Внаслідок аварії постраждали 20 людей.

Про це повідомляє RMF FM.

Автобус, який прямував з України до Польщі, супроводжували 59 пасажирів і двоє водіїв.

Відомо, що ДТП раніше 4.00 у м. Голембє гміни Долгобичув (Грубешівський повіт).

Під час повороту автобус перекинувся на бік, внаслідок чого 18 осіб постраждали. Їх госпіталізували до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя.

"Їхньому життю нічого не загрожує. Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса", — сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

У коментарі для РБК-Україна, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 20 громадян України. Їх госпіталізували.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів", — зазначив Ніколенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies