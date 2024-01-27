У Польщі український автобус потрапив у ДТП, 20 людей постраждали

Поблизу прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" з польського боку вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями. Внаслідок аварії постраждали 20 людей.

Про це повідомляє RMF FM.

Автобус, який прямував з України до Польщі, супроводжували 59 пасажирів і двоє водіїв.

Відомо, що ДТП раніше 4.00 у м. Голембє гміни Долгобичув (Грубешівський повіт).

Під час повороту автобус перекинувся на бік, внаслідок чого 18 осіб постраждали. Їх госпіталізували до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя.

"Їхньому життю нічого не загрожує. Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса", — сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

У коментарі для РБК-Україна, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 20 громадян України. Їх госпіталізували.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів", — зазначив Ніколенко.