Хусити влучили у нафтовий танкер ракетою, спалахнула пожежа

Хусити атаковали нафтовий танкер Marlin Luanda в Аденській затоці. Внаслідок влучання ракети танкер загорівся.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомив BBC власник судна, компанія Trafigura, удар спричинив пожежу в одному з вантажних відсіків, для її локалізації використали протипожежне обладнання.

За інформацією США, танкер був уражений протикорабельною ракетою, і корабель ВМС відповів на сигнал лиха. Внаслідок атаки постраждалих немає.

В свою чергу, Великобританія уточнила, що інцидент стався в 60 морських милях на південний схід від Адена.

Атакований хуситами нафтовий танкер ходить під прапором Маршаллових островів.