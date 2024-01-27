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Хусити влучили у нафтовий танкер ракетою, спалахнула пожежа

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Хусити влучили у нафтовий танкер ракетою, спалахнула пожежа
Бойовики хусити у Ємені
Фото: EPA/UPG

Хусити атаковали нафтовий танкер Marlin Luanda в Аденській затоці. Внаслідок влучання ракети танкер загорівся.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомив BBC власник судна, компанія Trafigura, удар спричинив пожежу в одному з вантажних відсіків, для її локалізації використали протипожежне обладнання.

За інформацією США, танкер був уражений протикорабельною ракетою, і корабель ВМС відповів на сигнал лиха. Внаслідок атаки постраждалих немає.

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В свою чергу, Великобританія уточнила, що інцидент стався в 60 морських милях на південний схід від Адена.

Атакований хуситами нафтовий танкер ходить під прапором Маршаллових островів.

  • Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
  • Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
  • Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
  • Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.
  • Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.
  • США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків.
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