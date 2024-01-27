Хусити влучили у нафтовий танкер ракетою, спалахнула пожежа

Хусити атаковали нафтовий танкер Marlin Luanda в Аденській затоці. Внаслідок влучання ракети танкер загорівся.
Про це повідомляє BBC.
Як повідомив BBC власник судна, компанія Trafigura, удар спричинив пожежу в одному з вантажних відсіків, для її локалізації використали протипожежне обладнання.
За інформацією США, танкер був уражений протикорабельною ракетою, і корабель ВМС відповів на сигнал лиха. Внаслідок атаки постраждалих немає.
В свою чергу, Великобританія уточнила, що інцидент стався в 60 морських милях на південний схід від Адена.
Атакований хуситами нафтовий танкер ходить під прапором Маршаллових островів.
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