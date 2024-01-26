Bloomberg: ЄС готується до того, що угоду про транзит російського газу через Україну не продовжуватимуть

Питання долі транзитної угоди мають обговорити у лютому, а потім Єврокомісія офіційно представить план міністрам енергетики на зустрічі у Брюсселі 4 березня.

Європейський Союз готується до того, що угоду про транзит російського газу до Європи через Україну не продовжуватимуть, коли наприкінці року закінчиться її термін дії, передає Bloomberg.

Обґрунтування Єврокомісії полягає в тому, що навіть країни, які найбільш залежні від російського блакитного палива, як-от Австрія і Словаччина, зможуть знайти альтернативні постачання у разі припинення дії угоди.

Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв такого розвитку подій. Зокрема, звернули увагу на "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.

Питання долі транзитної угоди мають обговорити у лютому, а потім Єврокомісія офіційно представить план міністрам енергетики на зустрічі у Брюсселі 4 березня.

Один із співрозмовників видання визнав, що країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще можуть мати способи забезпечити транзит газу через Україну. Один із методів полягає в тому, аби Росія доставляла газ до кордону з Україною, а компанія ЄС через угоду з українським оператором газотранспортної системи доставляла блакитне паливо до Австрії, Словаччини чи Чехії — країн, найбільш залежних від постачання з Москви.

Європа, як і раніше, отримує російський газ через Україну й Туреччину.

Австрія, наприклад, продовжує отримувати понад половину свого газу з Росії, при цьому виплати "Газпрому" РФ за довгостроковим контрактом збільшуються через вищі ціни на паливо з початку війни.

Україна залишається ключовим маршрутом транспортування російського газу, хоча фактичні потоки транзитним трубопроводом становлять менш ніж 40% від законтрактованих обсягів з травня 2022 року.

Навіть без нової транзитної угоди існує ймовірність того, що "Газпром" збереже постачання покупцям із ЄС, зарезервувавши короткострокові потужності в Україні — варіант, який російська компанія може використати через аукціони.