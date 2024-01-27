США розробляють новий план допомоги для України, який базуватиметься на обороні від російських наступів, — Washington Post

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів, — пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Видання вказує на те, що нова стратегія Вашингтона базуватиметься не на поверненні територій, а на допомозі Україні у відбитті нових наступів Росії "при просуванні до довгострокової мети – зміцнення українських збройних сил та економіки".

Новий план є різкою протилежністю в порівнянні з минулим роком, коли США та союзники з поспіхом навчали українських військових та передала сучасне обладнання до Києва в надії, що це зможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну та південну Україну.

"Ця спроба зазнала краху, головним чином через сильно укріплені російські лінії оборони", — пише видання.

"Цілком очевидно, що їм буде важко спробувати здійснити такий же серйозний поштовх на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року", — сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

За словами одного з джерел, ідея полягає в тому, щоб позиціювати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але "вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року... і вивести їх на більш стійкий шлях".

Зазначається, що союзники розробляють довгострокові плани. Зокрема, кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.

Плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпекову та економічну підтримку – як з огляду на необхідність, враховуючи "невтішні результати минулорічного контрнаступу і переконання, що аналогічні зусилля цього року, ймовірно, принесуть такий самий результат, так і як демонстрація непохитної рішучості президенту Росії Владіміру Путіну".

Але успіх стратегії майже повністю залежить від Сполучених Штатів — найбільшого донора грошей і обладнання для України та координатора багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація президента Байдена планує оприлюднити 10-річні зобов’язання, які будуть складені Державним департаментом і Білим домом – за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярд доларів буде схвалений Конгресом.

Хиткий ґрунт, на якому наразі ґрунтується це припущення — а республіканці в Палаті представників, схоже, копають дедалі глибше, відмовляючи в грошах — непокоїть як західних союзників, так і саму Україну.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.

"Безумовно, лідерство та участь США в довгостроковій перспективі, але також і на цьому дуже важливому етапі, є першочерговими, — сказав європейський високопосадовець, — Доповнення є обов’язковим для продовження... не тільки на місцях, але як демонстрація рішучості Заходу... щоб дати [Путіну] зрозуміти, що він не переможе".

Один з американських високопосадовців зазначив, що всі сподіваються, що довгострокова обіцянка — знову ж таки опираючись на підтримку Конгресу — також надасть Україні "забезпечену майбутнім" допомогу проти ймовірного переобрання експрезидента Дональда Трампа.

Поки Білий дім продовжує намагатися переконати законодавців, джерело WP в адміністрації президента США зазначає, що нова стратегія не означає, що українські військові лише вестимуть оборонну стратегію "і сидіти в окопах" цілий рік.

"Продовжуватиметься відстоювання територій" в малих містах і селах з мінімальною стратегічною цінністю", — додає джерело видання.

Навіть ті, хто вірить, що Україна врешті-решт зможе дати відсіч Росії, визнають, що 2024 рік буде небезпечним.

Захід також сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією. Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху – обстріли на великі відстані.

У розмовах із законодавцями представники адміністрації підкреслювали, що лише близько половини із запитуваних 61 мільярда доларів спрямовані на поточні бойові дії, тоді як решта – на допомогу Україні у забезпеченні безпечного майбутнього без масивної західної допомоги.

Документ щодо допомоги США, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати і реформувати.

План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних "вакуумів" навколо українських міст за межами Києва та Одеси, що дозволить відновити ключові галузі української економіки.