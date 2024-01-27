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Байден заявив, що готовий закрити кордон із Мексикою у разі ухвалення відповідного законопроєкту Конгресом

Президент США повідомив, що 2 місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори з двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті вирішити прикордонну кризу.

Байден заявив, що готовий закрити кордон із Мексикою у разі ухвалення відповідного законопроєкту Конгресом
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що готовий закрити кордон із Мексикою у разі ухвалення відповідного законопроєкту Конгресом.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому. 

“Занадто довго ми всі знаємо, що кордон порушено. Це давно пора виправляти. Ось чому два місяці тому я доручив своїй команді розпочати переговори з двопартійною групою сенаторів, щоб серйозно та нарешті вирішити прикордонну кризу. Ось що вони робили протягом кількох тижнів. Працюємо цілодобово, у свята та вихідні”, – сказав Байден. 

Він зазначив, що якщо буде прийнято закон – він стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, який будь-коли проводився в країні. 

Це дало б мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він стане перевантаженим. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день, коли підпишу законопроєкт”, – сказав Байден.

 

Крім того, як зазначив президент, Конгрес повинен нарешті надати фінансування, про яке він запитав у жовтні, для охорони кордону. Це включає додатково 1300 прикордонних патрульних агентів, 375 імміграційних суддів, 1600 офіцерів притулку та понад 100 передових інспекційних машин, які допомагають виявляти та зупиняти фентаніл (наркотик, – ред.) на південно-західному кордоні. 

“Якщо ви серйозно ставитеся до прикордонної кризи, прийміть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу”, – сказав Байден.

Зазначимо, що від розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою залежить і виділення допомоги Україні від США. Адже республіканці не хочуть підтримувати виділення допомоги Україні (близько 60 млрд доларів), допоки не буде розв'язане питання з укріпленням мексиканського кордону.

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