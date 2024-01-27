Макрон підписав закон про міграцію, в якому третина положень є незаконними

Протест у Парижі біля Національних зборів проти прийняття суперечливого імміграційного законопроєкту, 11 грудня 2023 року

Канцелярія президента Франції Емманюеля Макрона 27 січня опублікувала офіційний текст нового імміграційного закону в офіційному віснику після того, як Конституційна рада – аналог конституційного суду – визнала третину його положень незаконними.

Про це пише видання AFP, повідомляє "Європейська правда".

В оточенні Макрона даний закон про міграцію вважали найкращим із законодавчих проєктів за всю каденцію президента. Але суперечливі положення, а також необхідність отримати голоси ультраправих для їхнього схвалення викликали полярні реакції.

Конституційна рада Франції раніше оголосила 35 із 86 статей закону неконституційними. Три з них відхилені за змістом, решта – через неналежну процедуру ухвалення.

Відхилені положення додали до закону під тиском ультраправих, які закликали обмежити доступ до соціальних пільг і запровадити імміграційні квоти.

У французькому уряді прямо визнавали, що деякі положення закону суперечать Конституції Франції – серед яких саме міграційні квоти, які обмежують кількість дозволів на проживання, що можуть видаватись іноземцям.

Фінальний текст документа містить ключові елементи, запропоновані урядом Франції. Йдеться, серед іншого, про спрощення процедури видворення іноземців-правопорушників, легалізацію неоформлених працівників у галузях, які відчувають дефіцит кадрів.

За даними AFP, після висновку Державної ради Макрон просив голову МВС Франції Жеральда Дарманена зробити "все, що в його силах", щоб "якомога швидше втілити в життя імміграційний закон".