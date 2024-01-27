США планують повернути до Великобританії свою ядерну зброю, - ЗМІ

США мають наміри розмістити на авіабазі Лейкенхіт у Великобританії ядерну зброю, яку вивезли звідти більше 15 років тому - в 2008 році.

Про це повідомляє газета The Telegraph з посиланням на документи Пентагону.

Як свідчать документи, Пентагон замовив для бази Лейкенхіт нове обладнання, зокрема балістичні щити. Вони призначені для захисту військовослужбовців.

Крім того, у червні має розпочатись будівництво нового житлового комплексу для військовослужбовців США.

А раніше США оголосили про наміри розмістити в Лейкеніхті дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35. Ці літаки здатні нести ядерні бомби.

Ймовірно, на базі розмістять американські гравітаційні бомби B61-12. Вони мають потужність до 50 кілотонн, що понад утричі більше, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Такі дії є частиною програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних об'єктів. Це відбувається у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В свою чергу, Росія заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як “ескалація”, і буде зустрінуто “компенсаційними контрзаходами”