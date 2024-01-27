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США планують повернути до Великобританії свою ядерну зброю, - ЗМІ

Ядерну зброю США вивезли із Великобританії в 2008 році.

США планують повернути до Великобританії свою ядерну зброю, - ЗМІ
Винищувачі F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

США мають наміри розмістити на авіабазі Лейкенхіт у Великобританії ядерну зброю, яку вивезли звідти більше 15 років тому - в 2008 році.

Про це повідомляє газета The Telegraph з посиланням на документи Пентагону. 

Як свідчать документи, Пентагон замовив для бази Лейкенхіт нове обладнання, зокрема балістичні щити. Вони призначені для захисту військовослужбовців.

Крім того, у червні має розпочатись будівництво нового житлового комплексу для військовослужбовців США.

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А раніше США оголосили про наміри розмістити в Лейкеніхті дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35. Ці літаки здатні нести ядерні бомби.

Ймовірно, на базі розмістять американські гравітаційні бомби B61-12. Вони мають потужність до 50 кілотонн, що понад утричі більше, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Такі дії є частиною програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних об'єктів. Це відбувається у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В свою чергу, Росія заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як “ескалація”, і буде зустрінуто “компенсаційними контрзаходами”

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно. Тобто, Білорусь оплатила РФ за ядерні ракети за рахунок інших фінансових ресурсів, які республіка надає партнеру-агресору.

  • Раніше видання The Wall Street Journal писало, що наприкінці грудня президент Олександр Лукашенко заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України.

  • Заяви Лукашенка про ядерну зброю на території Білорусі з'явилися саме тоді, коли Росія посилила свої погрози на адресу Заходу.

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