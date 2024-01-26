Заступник Умєрова зустрівся із зустрівся з делегацією Інституту миру США

На зустрічі, зокрема, йшлося про отримання нашою державою офіційного запрошення про початок переговорів щодо вступу у НАТО.

Заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер у Києві зустрівся із делегацією Інституту миру США на чолі з колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та росії в Інституті миру США Вільямом Тейлором. Зокрема, обмінялися думками щодо переговорних стратегій щодо отримання нашою державою офіційного запрошення про початок переговорів щодо вступу у НАТО в контексті запланованого на липень у Вашингтоні саміту країн-членів Північноатлантичного Альянсу. "Україна є ключем безпеки Європи, та доки триватиме російська агресія, під прямою загрозою перебуває низка європейських країн. Членство України в НАТО є найбільш надійною гарантією безпеки України. Міністерство оборони України демонструє суттєвий прогрес у виконанні домовленостей, і ми розраховуємо на вас і на саміт, який відбудеться у Вашингтоні", – зазначив Гайдер на зустрічі.

Крім цього, однією із тем зустрічі була можливість посилення безпекових гарантій України.

Заступник міністра розповів американській делегації про інституційні зміни, які тривають у Міністерстві, а також про задачі, які стоять перед відомством у середньостроковій перспективі.

Зокрема, йшлося про розбудову нової моделі Міноборони, як координатора сил оборони. Також про підвищення прозорості оборонних закупівель, упорядкування отримання військової допомоги від країн-партнерів тощо.

За словами заступника Міністра, ще одним важливим завданням нині є розбудова системи вивчення набутого військового досвіду.