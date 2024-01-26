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Офіс Генпрокурора: Завершилося розслідування щодо експосадовців Міноборони, які закупили неякісні бронежилети

Серед підозрюваних - колишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів МО і начальник Центрального управління контролю якості.

Офіс Генпрокурора: Завершилося розслідування щодо експосадовців Міноборони, які закупили неякісні бронежилети
Фото ілюстративне
Фото: Макс Левин

Завершилося досудове розслідування у справі експосадовців Міністерства оборони України, які розтратили 1,4 млрд грн на закупівлях неякісної амуніції.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

Серед підозрюваних - колишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів міністерства і начальник Центрального управління контролю якості.

Їм інкримінують розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).

Розслідування встановило, що під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. У 2022 році Міністерство оборони і компанії-нерезиденти з порушенням передбаченої процедури уклали ряд договорів про закупівлю засобів індивідуального захисту. Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою.

Експосадовці проігнорували забезпечення належного контролю за якістю продукції та прийняли без перевірки засоби індивідуального захисту, а тоді передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.

Згідно з висновками експертиз, бронежилети не відповідають державним та військовим стандартам України, технічним вимогам і не можуть належним чином захистити українських військовослужбовців.

Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн.

Підозрювані наразі під вартою. Їм та їхнім захисникам надали доступ до матеріалів досудового розслідування, після чого обвинувальний акт скерують до суду.

  • У лютому минулого року УП повідомляла, що підозри у справі неякісних бронежилетів ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов і колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.
  • У жовтні 2023-го Хмельницький і Шаповал тримали нові підозри у справі неякісних бронежилетів.
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