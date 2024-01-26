Головне за ніч та ранок п’ятниці, 26 січня: 25 відбитих штурмів під Мар’їнкою, удар по Мирнограду

Унаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня загинуло 11 людей. Сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури. "Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 82 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили шість атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 380600 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду, поранивши 6 людей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога.

Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамницю, підприємство, школу і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість встановлюють.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки отримали поранення 6 місцевих мешканців - троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також зазнала поранень дівчинка 8 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували у своїх домівках.

Україна за рік прогресу на шляху до вступу до Євросоюзу показала, щоб у політиків є "червоні лінії", пов'язані з великою метою, яка може бути більшою, ніж політичні локальні інтереси. Однак треба розуміти, що для вступу до НАТО немає семи умов, які висували Україні в Брюсселі для отримання запрошення в ЄС.

Про це під час панельної дискусії «2024: сценарії для країни», організованої LB.ua та EFI Group в рамках проєкту "Нова країна" сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Він зазначив, що запрошення до НАТО – політичний процес.

"Є вимога партнерів, що якщо ви хочете в НАТО – ви маєте вступати в ЄС. Дуже примітивно сформулював, але. Немає окремого треку по НАТО. Є три закони якісь секторальні в сфері нацбезпеки, але це дуже технічні речі", – сказав він.

Нині однією з вимог, яка була закладена і в сім вимог від ЄС, і в побажання МВФ і Світовий банк для наступного траншу – це законопроєкт про корпоративне управління 5599.

Про долю цього законопроєкту та інші подробиці – в новині.

Нині єдності в українському парламенті немає, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Єдність була півтора роки тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірше ніж до повномасштабної війни.

Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", організованої в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group. На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", – пояснив він.

Докладніше – в новині.

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