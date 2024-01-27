Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії. Хакери знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
Як зазначили у пресслужбі ГУР, вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується.
Відомо, що IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.
Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.