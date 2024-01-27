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Хакери ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting

Кіберфахівці ГУР завдали чергового потужного удару по ворогу.

Хакери ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting
хакери ГУР зламали ситсему російської компанії IPL Consulting
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії.  Хакери знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Як зазначили у пресслужбі ГУР, вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується.  

Відомо, що IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу. 

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Фото: ГУР
 
Фото: ГУР
"Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах  санкційного тиску проти росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній рф, які працюють на "оборонку" держави-агресора", — зазначають в ГУР.

Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР

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