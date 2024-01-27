Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії. Хакери знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Як зазначили у пресслужбі ГУР, вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується.

Відомо, що IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

"Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній рф, які працюють на "оборонку" держави-агресора", — зазначають в ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР