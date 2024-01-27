У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв

Наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії.

У Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв до чотирьох. Зокрема, наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії із сумарним залпом "Калібрів" 22 одиниці.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"В Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 7 одиниць, наростивши присутність ракетоносіїв. Наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. До мрк додався фрегат." — ідеться у повідомленні.

Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 22 одиниць. Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий.