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У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв

Наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. 

У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв
Фото: ОК "Південь"

У Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв до чотирьох. Зокрема, наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії із сумарним залпом "Калібрів" 22 одиниці.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"В Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 7 одиниць, наростивши присутність ракетоносіїв. Наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. До мрк додався фрегат." — ідеться у повідомленні.

Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 22 одиниць. Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий.

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