У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв

У Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв до чотирьох. Зокрема, наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії із сумарним залпом "Калібрів" 22 одиниці.
Про це повідомляють у Силах оборони півдня.
"В Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 7 одиниць, наростивши присутність ракетоносіїв. Наразі на бойовому чергуванні перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. До мрк додався фрегат." — ідеться у повідомленні.
Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 22 одиниць. Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий.