Міськрада Харкова перейменувала вулицю Пушкінську та інші топоніми

Всього сьогодні у Харкові перейменували 65 топонімів.

Депутати Харківської міськради перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками.

Про це повідомила пресслужба міськради Харкова.

Зокрема, вул. Пушкінська відтепер називається вул. Григорія Сковороди.

“На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію”, - сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Також вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.

Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська - вул. Синевирською, пров. Пермський - пров. Луцьким, вул. Пожарського - вул. Комунальників, вул. Смоленська - вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва - пров. Олешківським.

Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Найбільша кількість перейменувань - у Київському та Холодногірському районах. З повним списком перейменованих топонімів можна ознайомитися за посиланням.