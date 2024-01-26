Міськрада Харкова перейменувала вулицю Пушкінську та інші топоніми

Депутати Харківської міськради перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками.
Про це повідомила пресслужба міськради Харкова.
Зокрема, вул. Пушкінська відтепер називається вул. Григорія Сковороди.
“На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію”, - сказав мер Харкова Ігор Терехов.
Також вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.
Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська - вул. Синевирською, пров. Пермський - пров. Луцьким, вул. Пожарського - вул. Комунальників, вул. Смоленська - вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва - пров. Олешківським.
Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.
Найбільша кількість перейменувань - у Київському та Холодногірському районах. З повним списком перейменованих топонімів можна ознайомитися за посиланням.
- Перейменувати вулицю Пушкіна на честь Григорія Сковороди запропонував мер Харкова Ігор Терехов.
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Влітку 2022 року Терехов повідомив, що у Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією. Але це не стосувалося вулиці Пушкіна та станції метро імені Пушкіна.
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“У чому винен Пушкін, що народився Путін? Тим більше Пушкін – всесвітньо відомий поет, так само як і Лермонтов. Є й інші видатні поети, письменники, художники. Не треба усіх під один гребінець... Ми вчилися на чудових поемах Пушкіна і Лермонтова. І Пушкінська залишиться Пушкінською. У нас є вулиця Пушкінська, у нас є станція метро імені Пушкіна. Це нехай залишається”, – сказав тоді Ігор Терехов.
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Харків зазнавав російських ударів із першого дня масштабного вторгнення. Росіяни били по мирних харків'янах і їхніх будинках. Лише після трьох обстрілів 23 січня, один із яких убив 10 містян, Терехов вирішив відмовитися від вулиці "всесвітньо відомого поета" Пушкіна.