Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося, – Буданов про падіння Іл-76

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що ні українська, ні російська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося в ситуації з падінням літака Іл-76, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росії, зрозуміло, в усьому звинувачувати Україну. При тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця", – сказав Буданов в ефірі телемарафону в суботу ввечері.
Подробиці про падіння Іл-76
- Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР спершу сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості". Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
- Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
- За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
- Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.