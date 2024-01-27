Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося, – Буданов про падіння Іл-76

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що ні українська, ні російська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося в ситуації з падінням літака Іл-76, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росії, зрозуміло, в усьому звинувачувати Україну. При тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця", – сказав Буданов в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

Подробиці про падіння Іл-76