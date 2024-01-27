У Нью-Йорку Донецької області з-під завалів витягнули тіла 5 осіб

Авіаудар на багатоповерхівку окупанти здійснили ще 15 січня.

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, на яку 15 січня окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністарції Вадим Філашкін.

"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей", – написав він у Telegram.

Під час атаки тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих", – додав Філашкін.