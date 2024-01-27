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У Нью-Йорку Донецької області з-під завалів витягнули тіла 5 осіб

Авіаудар на багатоповерхівку окупанти здійснили ще 15 січня.

У Нью-Йорку Донецької області з-під завалів витягнули тіла 5 осіб
З-під завалів будинку у Нью-Йорку витягнули тіла 5 осіб
Фото: Донецька ОВА

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, на яку 15 січня окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністарції Вадим Філашкін.

"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей", – написав він  у Telegram.

Під час атаки тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих", – додав Філашкін. 

  • Обстріл Нью-Йорка росіяни здійснили 15 січня. Окупанти скинули дві авіабомби і ракету на трьохповерховий будинок, внаслідок чого під руїнами опинилися п'ятеро людей, ще троє людей з пораненнями.
  • У будинку обвалився під'їзд, на місці працювали всі відповідні служби. 
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