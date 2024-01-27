У Нью-Йорку Донецької області з-під завалів витягнули тіла 5 осіб

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, на яку 15 січня окупанти скинули дві керовані авіабомби.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністарції Вадим Філашкін.
"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей", – написав він у Telegram.
Під час атаки тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.
"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих", – додав Філашкін.
- Обстріл Нью-Йорка росіяни здійснили 15 січня. Окупанти скинули дві авіабомби і ракету на трьохповерховий будинок, внаслідок чого під руїнами опинилися п'ятеро людей, ще троє людей з пораненнями.
- У будинку обвалився під'їзд, на місці працювали всі відповідні служби.