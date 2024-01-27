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​Таксі в один кінець: біля кордону з Румунією затримали ухилянтів і переправника

"Пасажири" заплатили водієві по 2000 євро, щоб той перевіз їх через кордон. 

​Таксі в один кінець: біля кордону з Румунією затримали ухилянтів і переправника
Таксист за 2000 євро намагавсят переправити ухилянтів
Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники затримали порушників кордону та їхнього переправника.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як йдеться у повідомленні, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік кордону з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.

Мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за подорож по 2 тисячі євро.

Затримали таксиста, який намагався переправити ухилянтів через кордон
Фото: ДПСУ
Затримали таксиста, який намагався переправити ухилянтів через кордон

Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми. Його особу встановили, зараз чоловіка шукають, щоб затримати. 

Водію таксі загрожує кримінальна відповідальність, а відносно його "клієнтів" складені матеріали про адміністративне правопорушення.

  • У листопаді підбили кількість ухилянтів. за даними ЗМІ, у період з лютого 2022 року незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків, ще 21 113 людей були схоплені при спробі втекти за кордон. Більшість тих, хто хотів втекти (14 313 чоловіків) хотіли перейти кордон пішки, або переплисти річки.
  • Зокрема, нещодавно троє закарпатців-втікачів зібралися переплисти Тису. За гроші чоловіки отримали рятувальні жилети й гумовий човен, а також "інструктаж" щодо уникнення зустрічі з прикордонними нарядами.
  • Схожим способом намагалися потрапити до сусідньої країни чоловіки наприкінці грудня. Четверо ухилянтів намагались переплисти Тису на човні, "тюнінгованому" пінопластом. За такий спосіб втечі до Угорщини чоловіки мали заплатити по 2000 євро. 
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