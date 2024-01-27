"Пасажири" заплатили водієві по 2000 євро, щоб той перевіз їх через кордон.

У Чернівецькій області прикордонники затримали порушників кордону та їхнього переправника.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як йдеться у повідомленні, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік кордону з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.

Мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за подорож по 2 тисячі євро.

Фото: ДПСУ Затримали таксиста, який намагався переправити ухилянтів через кордон

Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми. Його особу встановили, зараз чоловіка шукають, щоб затримати.

Водію таксі загрожує кримінальна відповідальність, а відносно його "клієнтів" складені матеріали про адміністративне правопорушення.