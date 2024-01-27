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Російська ДРГ розстріляла двох українців на Сумщині

Ворожі диверсанти ростріляли у будинку брата і сестру в селі Андріївка Сумської області.

Російська ДРГ розстріляла двох українців на Сумщині
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні вранці, 27 січня, ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.

За інформацією Сумської ОВА, будинок жертв знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

”Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя”, — зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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