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Окупанти роздають гуманітарку людям на ТОТ в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії"

Саме завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Путіна.

Окупанти роздають гуманітарку людям на ТОТ в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії"
Фото: novosti.dn.ua

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни обіцяють пенсіонерам дати гуманітарну допомогу в обмін на партійний квиток путінської партії "Єдина Росія".

Про це інформує Центр національного спротиву.

У Нацспротиві зазначають, що це необхідно для "виборів президента РФ", адже "це є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях".

Росіяни спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

Саме завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Путіна.

  • Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях.Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.
  • Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.
  • Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів. 
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