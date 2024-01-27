Окупанти роздають гуманітарку людям на ТОТ в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії"

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни обіцяють пенсіонерам дати гуманітарну допомогу в обмін на партійний квиток путінської партії "Єдина Росія".

Про це інформує Центр національного спротиву.

У Нацспротиві зазначають, що це необхідно для "виборів президента РФ", адже "це є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях".

Росіяни спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

Саме завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Путіна.