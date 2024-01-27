Окупанти роздають гуманітарку людям на ТОТ в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії"

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни обіцяють пенсіонерам дати гуманітарну допомогу в обмін на партійний квиток путінської партії "Єдина Росія".
Про це інформує Центр національного спротиву.
У Нацспротиві зазначають, що це необхідно для "виборів президента РФ", адже "це є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях".
Росіяни спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.
Саме завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Путіна.
- Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях.Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.
- Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.
- Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів.