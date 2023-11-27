Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Криму, − InformNapalm

Росія, готуючись до “виборів” президента, найімовірніше, починає останню хвилю зачистки Телеграму від будь-яких проявів нелояльності Кремлю, йдеться у повідомленні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Хакери “Кібер Спротиву” передали InformNapalm лист директора Департаменту інформації та масових комунікацій (ДІМК) міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова до заступника гендиректора ВГТРК (“Россия-1”, “Россия-24”) Шестакова.

У листі згадуються певні “неблагонадійні” російські Телеграм-канали. “На жаль, хакери не отримали сам додаток з переліком цих каналів. Втім, якщо ми ще раз згадаємо «Катюшу», то ситуація стає більш зрозумілою”, − йдеться у повідомленні.

Як хакери виявили під час аналізу внутрішньої системи ДІМК, військові пропагандисти Росії роблять сегрегацію за надійними та ненадійними каналами в Телеграмі. “І в цьому є логіка. Наприклад, 16 листопада Путін нагородив засновника Телеграм-каналу «Рибарь» Міхаїла Звінчука російським орденом “За заслуги перед вітчизною” ІІ ступеня. Це відповідає дійсності, і канал «Рибарь» є «позитивним» для російської машини пропаганди”, − зазначили дослідники.

У жовтні минулого року, як повідомляли російські “опозиційні” медіа, Роскомнадзор та правоохоронні органи почали перевіряти контент воєнкорів на предмет “фейків” та “дискредитаці” ЗС РФ.

“Пізніше ми всі бачили арешт Ігоря Гіркіна. І тепер, Росія, готуючись до виборів Путіна, скоріш за все починає останню хвилю зачистки Телеграму від будь-яких проявів нелояльності Кремлю”, − зазначили в InformNapalm.

13 листопада провідні російські медіа опублікували заяву групи військ “Днєпр” про передислокацію російських військ на Херсонщині, а потім через декілька хвилин “анулювали” її. Тоді десятки “експертів” та аналітиків” розійшлися в своїх версіях того, що відбулося. Українська сторона заявила, що це російська інформаційна спецоперація і ніякої підготовки росіян до відступу не спостерігається.

“Ми схильні розділяти цю думку, тільки з одним уточненням. Спецоперація була не проти української сторони як такої, а навпаки – це була спроба МО РФ «підловити» нелояльні негативні Телеграм-канали. Наприклад, не важко знайти нелояльний, негативний контент в каналі пропагандистів і злочинців «Два майора»”, − йдеться у повідомленні.

“Якщо подивитися на лист Конашенкова, то він датований 14 листопада. Феєрична заява про відступ групи «Днєпр» була опублікована і анульована 13 листопада. Що це, як не провокація? Ніщо і ніхто не може заважати Путіну тріумфально провести вибори в тиші. Диктатура не любить нелояльність”, − додали дослідники.

Нагадаємо, українські хакери групи “Кібер Спротив” зламали Департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії. Вони передали міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, яке використовують російські військові пропагандисти. Для збору звітної інформації у росіян використовується специфічне програмне забезпечення, інформаційно-аналітична система онлайн-моніторингу ЗМІ “КАТЮША”.