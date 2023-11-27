Головне за ніч та ранок понеділка, 27 листопада: наслідки негоди, 30 відбитих ворожих атак під Авдіївкою

63 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, завершення слідство щодо авіакатастрофи в Броварах, мільйонні оборудки із харчуванням для військових.

Унаслідок негоди в Україні на 14 дорогах перекрито рух авто, в 16 областях без світла лишились понад дві тисячі населених пунктів.

В Одеській області найскладніша ситуація – на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

"Наслідки негоди: загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Клименко закликав водії уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють Пункти Незламності та пересувні пункти обігріву.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 63 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де сили оборони відбили 30 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили 750 окупантів. Також у ворога поменшало танків, ББМ, артилерійських систем, БпЛА і авто.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 27 листопада 2023-го орієнтовно склали 325 580 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

РФ за добу атакувала дев'ять областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів та нападів зазнали Чернігівська, Сумська, Донецька, Миколаївська, Луганська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області.

Докладніше – в новині.

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо авіакатастрофи в Броварах, унаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ.

Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. "Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду", – йдеться у повідомленні.

Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, керівниця патронатної служби Тетяна Шутяк, охоронці та фотографи – загалом 10 осіб на борту – загинули внаслідок падіння гелікоптера 18 січня в Броварах. Гелікоптер упав на територію дитсадка.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера.

Докладніше – в новині.

У Київській області посадовців військової частини викрили на мільйонних оборудках із харчуванням для особового складу.

За даними Державного бюро розслідувань, до організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

"«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем", – йдеться у повідомленні.

Через підробку фінансових документів Міноборони було введено в оману і оплачувало продукти харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали. "На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн", – додали в ДБР.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Подробиці – в новині.

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