Контррозвідники Служби безпеки затримали агента ФСБ, який понад рік перебував у “режимі очікування” на прикордонній території Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби він збирав розвіддані про дислокацію українських захисників у регіоні. Фігурант намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників.

Дані потрібні були загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

За даними слідства, зловмисником є 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, якого ФСБ завербувала ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону. Тоді він отримав оперативний псевдонім “Шут” та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Після втечі окупантів з Чернігівщини вони залишили свого поплічника на території області та перевели у “режим очікування”.

Фото: СБУ

У жовтні цього року на російського агента вийшов його “куратор” − кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ у Брянській області − та поставив йому розвідзавдання. Аби їх виконати, зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони. Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі. За його наказом ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині чотирьох цивільних мешканців.