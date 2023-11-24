Кримський міст приречений. Далі буде багато сюрпризів, - Голова СБУ Малюк

«Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту», — зазначив Василь Малюк у документальному фільмі «СБУ. Спецоперації перемоги».

Росіяни розповідали усьому світу, що їхній міст, на охорону якого витратити 1 млрд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Але морські дрони СБУ довели протилежне.

Успішні атаки СБУ на Кримський міст перерізали цю логістичну артерію росіян. Зараз окупанти змушені доставляти зброю для своїх військ поромами.

«Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій», — сказав Василь Малюк. Він додав, що створений СБУ «Sea Baby» — не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Як раніше повідомлялось, СБУ розповість раніше невідомі деталі своїх резонансних спецоперацій, які змінюють хід війни. У циклі документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги» спецпризначенці поділяться деталями спецоперації з підриву Кримського мосту, операцій у Бахмуті та ін.