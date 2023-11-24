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Кримський міст приречений. Далі буде багато сюрпризів, - Голова СБУ Малюк

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як Служба підривала міст, зокрема, з допомогою морських дронів «Sea Baby».

Кримський міст приречений. Далі буде багато сюрпризів, - Голова СБУ Малюк
Фото: СБУ

«Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту», — зазначив Василь Малюк у документальному фільмі «СБУ. Спецоперації перемоги». 

Росіяни розповідали усьому світу, що їхній міст, на охорону якого витратити 1 млрд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Але морські дрони СБУ довели протилежне.

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Успішні атаки СБУ на Кримський міст перерізали цю логістичну артерію росіян. Зараз окупанти змушені доставляти зброю для своїх військ поромами. 

«Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій», — сказав Василь Малюк. Він додав, що створений СБУ «Sea Baby» — не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Як раніше повідомлялось, СБУ розповість раніше невідомі деталі своїх резонансних спецоперацій, які змінюють хід війни. У циклі документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги» спецпризначенці поділяться деталями спецоперації з підриву Кримського мосту, операцій у Бахмуті та ін.

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