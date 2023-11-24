Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікополь сьогодні був під артилерійським обстрілом. А ще ворог спрямував по місту 4 дрони-камікадзе”, - написав Лисак.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, 11 приватних будинків та 4 господарські споруди. Крім того, понівечені лінії електропередач і газогін.

Також росіяни скинули півдесятка боєприпасів з БпЛА на Марганецьку громаду.

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, нині зранку російські військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на чоловіка. Також окупаційна армія вдарила по дитячій бібліотеці в Херсоні. Напад зафіксували близько шостої години ранку.