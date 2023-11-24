13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині з артилерії та дронами

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині з артилерії та дронами
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікополь сьогодні був під артилерійським обстрілом. А ще ворог спрямував по місту 4 дрони-камікадзе”, - написав Лисак. 

Він зазначив, що внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, 11 приватних будинків та 4 господарські споруди. Крім того, понівечені лінії електропередач і газогін. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також росіяни скинули півдесятка боєприпасів з БпЛА на Марганецьку громаду. 

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, нині зранку російські військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на чоловіка. Також окупаційна армія вдарила по дитячій бібліотеці в Херсоні. Напад зафіксували близько шостої години ранку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies