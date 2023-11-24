Нацпол про вбивство росіянами письменника Вакуленка: "Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні"

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов озвучив деталі вбивства росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Про це йдеться на сайті Національної поліції України.

Болвінов також представив свідка трагедії, який дивом вижив після тижня, проведеного в льосі, і знущань окупантів. За словами начальника слідчого управління, отримати покази було непросто, адже люди, які були під окупацією, боялися розповідати.

Слідство тривало понад рік, кримінальне провадження налічує 13 томів. Вдалося зібрати покази понад 20 свідків.

"Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні. Спочатку викрали Вакуленка разом з хворим сином, знущалися і били. Потім відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били", - розповів Болвінов.

З словами свідків, російські військові забрали письменника 24 березня 2022 року:

"Його посадили до білого автобуса з маркуванням «Z» і вивезли на розстріл. Скалічене і розстріляне тіло письменника ці нелюди скинули просто з дороги", - зазначив Болвінов.

Лише через два місяці після розстрілу, в травні, російські військові розказали про тіло письменника. Служба, яка збирала трупи в окупованому місті, поховала його тіло на місці масового захоронення в Ізюмі під номером 319.

За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього також були зламані два пальці на лівій руці.

В цій справі слідство встановило також особи і обставини вбивства ще трьох осіб, слідчі мають беззаперечні докази, що цих людей також вбили «лев» та «удод».

Слідство ще не завершено. За словами Болвінова, підозрюваних може бути більше. «Удод» і «Лев» найближчим часом будуть оголошені у міжнародний розшук.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив про ідентифікацію двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Підозрювані - уродженці Луганської області 50-річний Сергій Удоденко і 33-річний Владислав Нескородьєв з позивними «удод» і «лев». Вони служили в 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загально військової армії Південного воєнного округу збройних сил рф.