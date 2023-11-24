Ворог примушує студентів медзакладів допомагати пораненим окупантам, – ЦНС

Ворог примушує студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Йдеться про так званих студентів “медичних училищ” на ТОТ. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики. Відмовитись від такої практики неможливо, адже в такому випадку окупанти погрожують виключенням”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди фахівці з ФСБ. Зокрема, студентам погрожують щодо розголошення інформації та попереджають про відповідальність за екстремізм.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів у тилу ворога. Зокрема, внаслідок удару по колоні вантажівок у селі Гладківка на Херсонщині загинуло, ймовірно, понад 70 російських окупантів.