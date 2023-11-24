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Міноборони заявило, що закуповує практично весь обсяг засобів індивідуального захисту для військових в українських виробників

При цьому Міністерством оборони розроблені технічні вимоги до касок, форми і бронежилетів, що синхронізовані зі стандартами НАТО.

Міноборони заявило, що закуповує практично весь обсяг засобів індивідуального захисту для військових в українських виробників
Ілюстративне фото: справа про турецькі куртки для ЗСУ
Фото: Анна Стешенко

Заступник міністра оборони Юрій Джигир повідомив, що Міноборони закуповує практично весь обсяг засобів індивідуального захисту в українських виробників. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Практично весь обсяг засобів індивідуального захисту для військовослужбовців закуповується та потреба задовольняється українськими виробниками. Міноборони проводить ці закупівлі централізовано. Кількісні показники - не коментуємо, адже за цією інформацією полює ворог”, — заявив Юрій Джигир в ефірі телемарафону. 

Він зазначив, що Міністерством оборони розроблені технічні вимоги до касок, форми і бронежилетів, що синхронізовані зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, у жовтні у справі неякісних бронежилетів експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому повідомили про нову підозру. Їм інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

1 лютого цього року працівники ДБР повідомили про підозру звільненому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою.

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