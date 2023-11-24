Актора Остапа Ступку суд позбавив водійського та призначив суспільно-корисні роботи

Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані.

Як повідомило Суспільне, народному артисту призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавили права керування на вісім років. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.

Обмеження волі зобов'язує актора з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

"Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було би доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально – це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна", –сказав Остап Ступка.

Також захист артиста повідомив, що планує подавати апеляцію.

Впродовж місяця, поки вирок не набуде сили, в Ступки буде діяти запобіжний захід: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.

Оскаржувати вирок буде і прокуратура, яка вважає його наміру м'яким. Про це повідомили на сторінці Київської міської прокуратури в Facebook.

Прокурор довів в суді, що водій автомобіля Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Водія Range Rover, 1967 року народження, затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові.

"Вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання", – повідомили в київській прокуратурі.

Нагадаємо, актор спричинив ДТП, будучи нетверезим. Подія трапилася ввечері 4 квітня цього року. Постраждав чоловік.