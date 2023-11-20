У Чернівцях у ДТП загинули троє людей

У Чернівцях вранці в дорожній аварії загинули троє людей. Це водій і двоє пасажирів – 2001, 2002 і 2003 років народження.
Рятувальники деблокували з авто тіла загиблих. Про це повідомили в МВС.
У міністерстві нагадали водіям про необхідність бути уважними та обережними на дорозі в осінньо-зимовий період:
- завчасно підготуйте транспортний засіб до холодної пори року, змініть шини на авто
- обирайте безпечну швидкість руху відповідно до погодних умов, уникайте різких маневрів, тримайте дистанцію з іншими транспортними засобами
- пам'ятайте про необхідність вмикати ближнє світло фар та протитуманні ліхтарі
- заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами
- не лише водії, а й пішоходи мають бути обережними, дотримуватись правил безпеки і правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в західних областях України на вихідних випало багато снігу. Згодом снігопади поширилися і на південні та інші області.