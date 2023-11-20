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У Чернівцях у ДТП загинули троє людей

Аварія відбулася вранці. 

У Чернівцях вранці в дорожній аварії загинули троє людей. Це водій і двоє пасажирів – 2001, 2002 і 2003 років народження. 

Рятувальники деблокували з авто тіла загиблих. Про це повідомили в МВС.

У міністерстві нагадали водіям про необхідність бути уважними та обережними на дорозі в осінньо-зимовий період:

  • завчасно підготуйте транспортний засіб до холодної пори року, змініть шини на авто
  • обирайте безпечну швидкість руху відповідно до погодних умов, уникайте різких маневрів, тримайте дистанцію з іншими транспортними засобами
  • пам'ятайте про необхідність вмикати ближнє світло фар та протитуманні ліхтарі
  • заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами
  • не лише водії, а й пішоходи мають бути обережними, дотримуватись правил безпеки і правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що в західних областях України на вихідних випало багато снігу. Згодом снігопади поширилися і на південні та інші області. 

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