У Польщі в аварію потрапив автобус з українцями. Серед загиблих дитина

У неділю вранці автобус з українцями потрапив у ДТП біля Верешова у Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки й шестирічна дитина. Про це повідомили у Люблінській поліції.

Як відомо, мікроавтобус VW Crafter, у якому їхало 10 людей у напрямку польсько-українського кордону.

"За попередніми даними, водій автомобіля VW Crafter в якому перебували 10 пасажирів, з невстановленої причини з’їхав з дороги та врізався в дерево. Дві жінки та 6-річна дівчинка, незважаючи на допомогу реанімації, померли на місці. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доправили до лікарні в Любліні, водій автомобіля був тверезий", – повідомили у поліції Любліна.

За ненавмисне скоєння ДТП із загиблими водієві може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні в Італії автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор. Серед потерплих – неповнолітні, деякі у важкому стані.