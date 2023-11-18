Угорський прем’єр Орбан знову очолив партію “Фідес”

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана знову очолив партію “Фідес”.

Про це пише Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ.

Результат голосування делегатів з’їзду політсили був відомий заздалегідь, оскільки Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови. Він отримав 1190 голосів.

Орбан очолював “Фідес” із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Востаннє його переобирали на з’їзді партії в листопаді 2021-го.

Крім того, з 2010 року Орбан є незмінним прем'єр-міністром Угорщини, і за цей час зміг консолідувати владу довкола себе та своєї партії.

Зазначимо, угорська влада відома своєю критичною риторикою щодо України.

Нагадаємо, уряд Орбана погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні.