МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
ГоловнаСвіт

Угорський прем’єр Орбан знову очолив партію “Фідес”

Він був єдиним кандидатом.

Угорський прем’єр Орбан знову очолив партію “Фідес”
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает на пресс-конференции в парламенте, Будапеште, 10 апреля 2018.
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана знову очолив партію “Фідес”.

Про це пише Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ.

Результат голосування делегатів з’їзду політсили був відомий заздалегідь, оскільки Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови. Він отримав 1190 голосів.

Орбан очолював “Фідес” із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Востаннє його переобирали на з’їзді партії в листопаді 2021-го.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, з 2010 року Орбан є незмінним прем'єр-міністром Угорщини, і за цей час зміг консолідувати владу довкола себе та своєї партії.

Зазначимо, угорська влада відома своєю критичною риторикою щодо України. 

Нагадаємо, уряд Орбана погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies