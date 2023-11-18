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Країни Африки та Карибського басейну вимагатимуть репарацій за рабство

Африканський Союз об'єднався з країнами Карибською спільнотою для формування “єдиного фронту”.

Країни Африки та Карибського басейну вимагатимуть репарацій за рабство
Президент Гани Нана Акуфо-Аддо
Фото: EPA/UPG

Країни Африки та Карибського басейну створюють глобальний фонд відшкодування збитків за рабство і вимагають офіційних вибачень від європейських країн.

Про це пише The Guardian.

Рух щодо виплат репарацій створили під час саміту у Гані цього тижня. Африканський Союз став партнером країн Карибського басейну для формування “єдиного фронту”, щоб переконати європейські країни заплатити за “історичні масові злочини”.

Партнерство між Африканським союзом, що складається з 55 членів, і Карибською спільнотою (Caricom) з 20 країн буде спрямоване на посилення тиску на колишні рабовласницькі країни для забезпечення їхньої участі у репараційному русі. Делегати також оголосили про створення глобального фонду в Африці з метою прискорення кампанії.

У проєкті, поширеному наприкінці чотириденної конференції, не вказувалося, яку форму повинні мати відшкодування. Відомо, що Африканський Союз вивчить “варіанти судового розгляду” та співпрацюватиме з Організацією Об’єднаних Націй, щоб оцінити, “чи становлять акти поневолення африканців серйозні порушення прав людини на момент їх скоєння”. 

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Очікується, що остаточна версія документа, Аккрська прокламація, буде опублікована цими вихідними.

Відкриваючи конференцію, президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив: “Весь період рабства означав, що наш прогрес, економічний, культурний та психологічний, був придушений. Існують легіони історій про сім'ї, які були розлучені… Наслідки таких трагедій неможливо виміряти кількісно, але їх слід визнати”.

“Весь африканський континент заслуговує на офіційні вибачення з боку європейських країн, залучених до работоргівлі”, − сказав він.

Акуфо-Аддо підкреслив, що жодні гроші не зможуть відшкодувати збитки, завдані трансатлантичною работоргівлею та її наслідками. “Але, звичайно, це питання, якому світ має протистояти і яке більше не може ігнорувати”, − додав президент.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив “сором” за колоніальні звірства, які його країна завдала Танзанії. Німецькі війська вбили майже 300 тисяч осіб під час повстання Маджі-Маджі на початку 1900-х років. Цей інцидент є одним з найкривавіших антиколоніальних повстань.

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