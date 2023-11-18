"Apple", "Disney", "Comcast" та інші великі компанії відмовилися від реклами в "Х" через антисемітські вислови Маска

Низка великих компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global відмовляються купувати рекламу на платформі "X" після того, як Ілон Маск розмістив антисемітський допис, – пише The Washington Post.
У виданні зазначають, що це крайній масштабний відтік рекламодавців на платіформі після того, як Маск купив "Х" приблизно рік тому.
Як повідомляється, у п’ятницю Apple припинила рекламу на платформі, що стало особливо великою втратою для X , адже технічний гігант був найбільшим рекламодавцем платформи (майже 50 мільйонів доларів доходу в першому кварталі 2022 року). Представники Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount підтвердили, що також призупинили рекламу на платформі.
Звіт некомерційної групи Media Matters for America у четвер показав, що платформа соціальних мереж Маска розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поруч із антисемітським вмістом, таким як меми, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитати Адольфа Гітлера, представлені в надихаючий стиль.
Після оприлюднення звіту компанія IBM заявила, що припинить рекламу на X. У своїй заяві технологічна компанія заявила, що "не терпить ненависті та дискримінації".
Інші компанії, внесені до списку Media Matters, такі як Coca-Cola, Chipotle, Best Buy, Meta, Oracle, General Motors і Xfinity, не коментують ситуацію.
Як відомо, Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що євреї поширюють ненависть до білих людей і хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення. У своєму коментарі Маск написав, що користувач "сказав істинну правду".
Нагадаємо, Євросоюз закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter) після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. У Єврокомісії наголосили, що наразі є ознаки того, що X використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС.