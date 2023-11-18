"Apple", "Disney", "Comcast" та інші великі компанії відмовилися від реклами в "Х" через антисемітські вислови Маска

Великі компанії припинять купувати рекламу в "X" через збільшення антисемітизму на платформі.

Низка великих компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global відмовляються купувати рекламу на платформі "X" після того, як Ілон Маск розмістив антисемітський допис, – пише The Washington Post.

У виданні зазначають, що це крайній масштабний відтік рекламодавців на платіформі після того, як Маск купив "Х" приблизно рік тому.

Як повідомляється, у п’ятницю Apple припинила рекламу на платформі, що стало особливо великою втратою для X , адже технічний гігант був найбільшим рекламодавцем платформи (майже 50 мільйонів доларів доходу в першому кварталі 2022 року). Представники Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount підтвердили, що також призупинили рекламу на платформі.

Звіт некомерційної групи Media Matters for America у четвер показав, що платформа соціальних мереж Маска розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поруч із антисемітським вмістом, таким як меми, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитати Адольфа Гітлера, представлені в надихаючий стиль.

Після оприлюднення звіту компанія IBM заявила, що припинить рекламу на X. У своїй заяві технологічна компанія заявила, що "не терпить ненависті та дискримінації".

Інші компанії, внесені до списку Media Matters, такі як Coca-Cola, Chipotle, Best Buy, Meta, Oracle, General Motors і Xfinity, не коментують ситуацію.

Як відомо, Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що євреї поширюють ненависть до білих людей і хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення. У своєму коментарі Маск написав, що користувач "сказав істинну правду".

Нагадаємо, Євросоюз закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter) після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. У Єврокомісії наголосили, що наразі є ознаки того, що X використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС.