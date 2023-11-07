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​Росія може бути причетна до масової появи зірок Давида у Парижі, – французькі ЗМІ

За словами префекта поліції Лорана Нуньєса, по всьому місту знайшли до 250 таких зірок.

​Росія може бути причетна до масової появи зірок Давида у Парижі, – французькі ЗМІ
Фото: Steinar Stromberg (Nye Borgerlige) on X

Росія може бути причетна до появи зірок Давида на будинках у Парижі. Таку версію розглядають французькі слідчі, передає "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Нещодавно правоохоронці піймали пару з Молдови, яка малювала вночі зірки Давида на фасадах будинків. Затриманим – близько 30 років. Перебуваючи під вартою, затримані заявили, що вони малювали за дорученням росіянина, який пообіцяв чималу суму коштів.

Прокуратура Франції розпорядилася, аби молдован помістили в СІЗО, тоді їх перевели в центр тимчасового утримання, де вони очікують на депортацію. 

Згодом слідчі встановили особи ще однієї пари, яку помітили на камерах відеоспостереження. Однак підозрювані швидко покинули територію Франції.

Офіцер повідомив журналістам, що тепер правоохоронні органи розслідують цю справу як "спробу дестабілізації з боку Москви".

За словами префекта поліції Лорана Нуньєса, тривають пошуки "команди злочинців, які, схоже, досить добре координують свої дії" і "хочуть, щоб ці зірки побачили". Нуньєс додав, що по всьому Парижу знайшли до 250 таких зірок.

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Нагадаємо, Паризька прокуратура почала розслідування нанесення десятків зірок Давида на стінах будинків міста та передмість. Ці графіті розглядають як антисемітські та загрозливі на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв Ізраїлю підтримку. Він назвав боротьбу з терористичними угрупованнями обов’язком. За його словами, цільові операції є необхідністю.

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