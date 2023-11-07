​Секретар Радбезу Вірменії не поїхав на зустріч із колегами з СНД у Москві

Про причини відмови від поїздки та інші подробиці не повідомляється.

Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян не братиме участі в черговій зустрічі секретарів рад безпеки держав-учасниць СНД, яка має відбутися 8 листопада в Москві.

Про це з посиланням на прессекретарку Радбезу Татевік Петросян повідомляє Арменпрес.

"Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян не поїде до Москви і не братиме участі в черговому засіданні секретарів рад безпеки держав-учасниць СНД, яке відбудеться 8 листопада у столиці Російської Федерації Москві", – сказала Петросян.

Про причини відмови від поїздки та інші подробиці вона не розповіла.

Нагадаємо, відносини між Вірменією і Росією почали швидко охолоджуватись після того, як Азербайджан встановив контроль над Карабахом. Це призвело до масової втечі до Вірменії більше 100 тисяч проживаючих там етнічних вірмен.

У жовтні Вірменія, попри погрози Росії, ратифікувала Римський статут.