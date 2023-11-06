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Понад 100 британських компаній продовжували співпрацювати з Росією попри санкції

Загалом 127 британських компанії добровільно зізналися у порушенні санкцій.

Понад 100 британських компаній продовжували співпрацювати з Росією попри санкції
Фото: rada.gov.ua

За офіційними даними, понад 100 британських компаній визнали порушення британських санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року, – пише Financial Times.

За інформацією видання, 127 компаній добровільно повідомили про порушення санкцій уряду Великої Британії станом на 17 травня. Це може сприяти зменшенню штрафних санкцій для них.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Великобританія ввела під санкції понад 1600 осіб і компаній. 

За словами аналітиків, масштаби санкцій стали серйозним випробуванням для британського бізнесу, враховуючи, наскільки Росія інтегрована у світову економіку порівняно з іншими підсанкційними державами, таких як Іран і Північна Корея.

"Російські пакети санкцій відчувалися за межами Росії гостріше, ніж інші, адже російські фізичні та юридичні особи мали слід за межами Росі. Якщо ви подивитеся на режим Ірану чи режим Сирії — там просто не було тих взаємозв’язків між економіками", — зазначають британські аналітики.

Компанії не сильно каратимуть за правдиве зізнання.  Співпраця із розслідуванням буде потенційним пом’якшувальним фактором під час оцінки порушення.

Росія заборонила західним компаніям, що продають їхні російські активи, виводити доходи в доларах та євро. Фактично вона запровадила додатковий валютний контроль, намагаючись підтримати ослаблений рубль.

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