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В ООН заявили, що евакуація іноземців зі Сектори Гази “застрягла”

Зараз у Газі відновлюється доступ до Інтернету.

В ООН заявили, що евакуація іноземців зі Сектори Гази “застрягла”
Фото: EPA/UPG

В ООН заявили, що жоден іноземець, палестинець з подвійним громадянством або поранений палестинець не зміг покинути Сектор Гази на вихідних. 

Про це пише Bloomberg.

За словами військових, ізраїльські війська оточили місто Газа і фактично відрізали північну частину палестинської території від південної.

Зараз відновлюється доступ до Інтернету у деяких районах Гази після того, як його відключили втретє в неділю. 

За даними міністерства охорони здоров’я анклаву, яким керує терористичне угрупування ХАМАС, унаслідок ізраїльських атак на Сектор Гази загинули близько 9500 людей. 

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", МЗС України готує евакуацію 358 українців, переважно це жінки та діти.

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