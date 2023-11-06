В ООН заявили, що евакуація іноземців зі Сектори Гази “застрягла”

Зараз у Газі відновлюється доступ до Інтернету.

В ООН заявили, що жоден іноземець, палестинець з подвійним громадянством або поранений палестинець не зміг покинути Сектор Гази на вихідних.

Про це пише Bloomberg.

За словами військових, ізраїльські війська оточили місто Газа і фактично відрізали північну частину палестинської території від південної.

Зараз відновлюється доступ до Інтернету у деяких районах Гази після того, як його відключили втретє в неділю.

За даними міністерства охорони здоров’я анклаву, яким керує терористичне угрупування ХАМАС, унаслідок ізраїльських атак на Сектор Гази загинули близько 9500 людей.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", МЗС України готує евакуацію 358 українців, переважно це жінки та діти.