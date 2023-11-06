Іспанські соціалісти проголосували за контроверсійну амністію каталонських сепаратистів

Члени Соціалістичної партії (PSOE) в Іспанії підтримали контроверсійну амністію каталонських сепаратистів, щоб забезпечити новий термін прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Про це пише The Guardian.

Вони 87% голосів підтримали пропозицію сформувати уряд за підтримки менших партій.

В Іспанії зараз діє тимчасовий уряд Санчеса − з моменту безрезультатних дострокових загальних виборів у липні, на яких з невеликим відривом перемогла консервативна Народна партія. Але хоча консерватори отримали більшість місць, вони не змогли сформувати уряд, навіть за підтримки ультраправої партії “Вокс” та інших дрібніших політичних угруповань.

Санчес і його союзники в лівому альянсі Sumar мають найкращі шанси сформувати уряд, але можуть зробити це лише за підтримки двох основних партій, які виступають за незалежність Каталонії − Каталонських лівих республіканців (ERC) і “Junts” (Разом). Обидві каталонські партії заявили, що їхня підтримка повернення PSOE до влади залежатиме від амністії для сотень людей, які брали участь у невдалій спробі відділення регіону від Іспанії в жовтні 2017 року.

У той час як ліві республіканців підписав угоду з соціалістами, Junts все ще веде переговори про свою підтримку. Зазначимо, партію очолює колишній регіональний президент Каталонії Карлес Пучдемон, якого досі розшукують іспанські суди у справі про референдум за незалежність регіону.

Нагадаємо, у Санчеса є час до 27 листопада, щоб висунути свою кандидатуру перед депутатами на чергових дебатах та голосуванні. Якщо він зазнає невдачі, парламент розпустять, а Іспанія повернеться до виборчих дільниць у середині січня на шості загальні вибори за дев'ять років.