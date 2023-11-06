Міністр закордонних справ України здійснить візит до ПАР – уперше з 1998

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні здійснить візит до Південно-Африканської Республіки. Це перший візит голови українського МЗС до ПАР з 1998, повідомили в пресслужбі міністерства.
Кулеба планує переговори з міністеркою міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор. Ключовими темами стануть:
- втілення української формули миру
- активізація зусиль задля повернення українських дітей, незаконно вивезених із тимчасово окупованих територій до Росії
- забезпечення продовольчої безпеки в Африці
- збільшення обсягів двосторонньої торгівлі
- активізація взаємодії України та ПАР в міжнародних організаціях.
"Програма візиту, серед іншого, передбачає лекцію глави МЗС України перед студентами та викладачами Університету Преторії, а також відкриття виставки віртуальної реальності «Living the War» про наслідки агресії Росії проти України у Центрі мистецтв Javett при університеті", – йдеться на сайті МЗС України.
Лідер ПАР Рамафоса разом із іншими лідерами африканських країн був у Києві з візитом у червні. Візит Рамафоси відбувся у межах так званої африканської миротворчої місії. Reuters писало, що делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.
Під час візиту африканських політиків Росія влаштувала черговий масований удар по Україні, і речник президента ПАР заявив, що "не чув вибухів". Він сказав, що "люди неквапливо проводять свій день" і що "все здається нормальним".
Український президент Володимир Зеленський бачився із Рамафосою і на полях Генеральної асамблеї ООН. Президенти обговорювали зернову ініціативу.