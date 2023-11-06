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Міністр закордонних справ України здійснить візит до ПАР – уперше з 1998

Кулеба говоритиме про українську формулу миру та продовольчу безпеку. 

Міністр закордонних справ України здійснить візит до ПАР – уперше з 1998
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні здійснить візит до Південно-Африканської Республіки. Це перший візит голови українського МЗС до ПАР з 1998, повідомили в пресслужбі міністерства. 

Кулеба планує переговори з міністеркою міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор. Ключовими темами стануть:

  • втілення української формули миру
  • активізація зусиль задля повернення українських дітей, незаконно вивезених із тимчасово окупованих територій до Росії
  • забезпечення продовольчої безпеки в Африці
  • збільшення обсягів двосторонньої торгівлі
  • активізація взаємодії України та ПАР в міжнародних організаціях.

"Програма візиту, серед іншого, передбачає лекцію глави МЗС України перед студентами та викладачами Університету Преторії, а також відкриття виставки віртуальної реальності «Living the War» про наслідки агресії Росії проти України у Центрі мистецтв Javett при університеті", – йдеться на сайті МЗС України.

Лідер ПАР Рамафоса разом із іншими лідерами африканських країн був у Києві з візитом у червні. Візит Рамафоси відбувся у межах так званої африканської миротворчої місії. Reuters писало, що делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

Під час візиту африканських політиків Росія влаштувала черговий масований удар по Україні, і речник президента ПАР заявив, що "не чув вибухів". Він сказав, що "люди неквапливо проводять свій день" і що "все здається нормальним". 

Український президент Володимир Зеленський бачився із Рамафосою і на полях Генеральної асамблеї ООН. Президенти обговорювали зернову ініціативу. 

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