Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року

Міністр додав, що проведення виборів під час війни з Росією спричинить "безпрецедентні" проблеми.

Президент Володимир Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України обмірковує та зважує різні плюси та мінуси", - сказав Кулеба.

Він додав, що проведення виборів під час війни з Росією спричинить "безпрецедентні" проблеми. Це і ризики для безпеки, зокрема, забезпечення голосів для сотень тисяч солдатів та українців, які живуть за кордоном та під російською окупацією.

У мирний час президентські вибори в Україні мали б відбутися в березні 2024 року. Проте за умов воєнного стану цей процес призупинено.

Зеленський раніше заявляв, що буде балотуватися, якщо вибори таки відбудуться. Однак для проведення народного волевиявлення знадобиться міжнародна фінансова допомога, аби оплатити витрати.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), 62% українців вважають, що проводити вибори в Україні варто лише після завершення війни, скільки б вона не тривала.

КМІС оприлюднив результати опитування, у якому 81% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів під час війни.

Нещодавно Центральна виборча комісія вирішила не призначати через війну проміжні вибори народного депутата на Івано-Франківщині.