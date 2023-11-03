Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
ГоловнаПолітика

Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року

Міністр додав, що проведення виборів під час війни з Росією спричинить "безпрецедентні" проблеми. 

Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України обмірковує та зважує різні плюси та мінуси", - сказав Кулеба.

Він додав, що проведення виборів під час війни з Росією спричинить "безпрецедентні" проблеми. Це і ризики для безпеки, зокрема, забезпечення голосів для сотень тисяч солдатів та українців, які живуть за кордоном та під російською окупацією.

У мирний час президентські вибори в Україні мали б відбутися в березні 2024 року. Проте за умов воєнного стану цей процес призупинено.

Зеленський раніше заявляв, що буде балотуватися, якщо вибори таки відбудуться. Однак для проведення народного волевиявлення знадобиться міжнародна фінансова допомога, аби оплатити витрати.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, як свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), 62% українців вважають, що проводити вибори в Україні варто лише після завершення війни, скільки б вона не тривала.

КМІС оприлюднив результати опитування, у якому 81% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів під час війни.

Нещодавно Центральна виборча комісія вирішила не призначати через війну проміжні вибори народного депутата на Івано-Франківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies