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11 людей постраждали через ракетну атаку росіян на селище Зарічне Запорізької області

Через обстріли було зруйновано декілька будинків.

11 людей постраждали через ракетну атаку росіян на селище Зарічне Запорізької області
Фото: Комишуваська селищна рада

Зранку 3 листопада росіяни обстріляли ракетами селище Зарічне Запорізької області.

Про це в телеграмі повідомила Комишуваська селищна рада, до якої входить згаданий населений пункт.

Було пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані. 

Фото: Комишуваська селищна рада

Фото: Комишуваська селищна рада

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 11 жителів. Вони отримують необхідну медичну допомогу. 

Також власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.

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Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали 172 удари по 20 містах та селах області.

Нині стало відомо, що на Запорізькому напрямку прикордонники знищили три ворожі FPV-дрони.

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