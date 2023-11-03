Через обстріли було зруйновано декілька будинків.

Зранку 3 листопада росіяни обстріляли ракетами селище Зарічне Запорізької області.

Про це в телеграмі повідомила Комишуваська селищна рада, до якої входить згаданий населений пункт.

Було пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані.

Фото: Комишуваська селищна рада

Фото: Комишуваська селищна рада

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 11 жителів. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Також власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.

Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали 172 удари по 20 містах та селах області.

Нині стало відомо, що на Запорізькому напрямку прикордонники знищили три ворожі FPV-дрони.