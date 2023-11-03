Ворог за добу атакував 13 областей, – ОВА

У Львівській області цієї ночі сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

В Івано-Франківській цієї ночі сили та засоби ППО ПвК ''Захід'' знищили один Shahed-136/131. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Кіровоградській над Кропивницьким районом збито крилату ракету. Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Чернігівській за добу було вісім обстрілів (30 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Зафіксовано використання FPV-дронів, мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській загарбники поцілили по Невському та Білогорівці. З авіації ворог вдарив по Серебрянському лісу. Штурмували росіяни вчора Куп'янський напрямок. За добу противник здійснив 132 обстріли (544 снаряди).

У Харківській цієї ночі ворог завдав по Харкову удару, попередньо, чотирма БпЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджені два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі. До медиків звернулося вісім харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав. Також вночі обстріляно Коротич, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі. Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зокрема, під ударами були: Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти. Без постраждалих.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано дев'ять вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Шалигинська та Зноб-Новгородська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська, Есманська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств громади та нежитлове приміщення.

У Запорізькій минулої доби ворог завдав 172 ударів по 20 містах та селах області. 137 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Новопавлівки, Левадного, Затишшя, Лугівського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах. Ворог здійснив 24 БпЛА-атаки по Злізничному, Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Роботиному й Малій Токмачці, авіаційний удар по Новодарівці, а також 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській вчора вдень агресор атакував Нікопольський район. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. Понівечене комунальне підприємство, вісім приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених. Вдень стався "приліт" у Синельниківському районі. Там пошкоджена приватна оселя. Люди не постраждали. Вночі наші захисники збили в Криворізькому районі безпілотник агресора, ймовірно "шахед".

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 14 обстрілів. Під вогнем рашистів: Авдіївка, Торецьк, Курдюмівка, Неліпівка, Бердичі, Ласточкине, Нетайлове, Новоукраїнка, Урожайне. Пошкоджено сім житлових будинків (з них два – багатоквартирні), два цивільних автомобіля, гараж. За добу на Донеччині: троє поранених.

В Одеській вночі сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136. Є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Миколаївській вчора вдень ворог спрямовував ракетний удар, під час якого ракети невстановленого типу втратили бойову спроможність. Їхні уламки впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Вночі силами протиповітряної оборони знищено три ударних безпілотники типу Shahed-131/136. Також вчора зранку та вдень ворог завдав артилерійських ударів по селах Яселка та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора було зафіксовано обстріли акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 108 обстрілів (602 снаряди), з них по Херсону – 11 обстрілів (71 снаряд). Рашисти поцілили у райони 38 населених пунктів області; територію навчального закладу та підприємство у Бериславському районі; завод у Херсоні. Вчора окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу Веселе. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Також вчора внаслідок ворожого обстрілу Новорайська поранень зазнав 54-річний чоловік. В результаті скидання росіянами ВОГ з дрону у Бериславі поранень зазнав 44-річний чоловік. Ввечері росіяни вкрили вогнем Урожайне Бериславської громади. Постраждали двоє жінок, 49 та 38 років. Їх доставили до лікарні. Медики надають потерпілим допомогу. За добу по області: одна людина загинула, четверо дістали поранення.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали одного з найбільш масових протягом тижнів ударів. Ворог випустив близько 40 ударних БпЛА (збили 24) і ракету (збили).