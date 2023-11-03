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В Україні створять 100 навчально-практичних центрів на базі закладів профосвіти

У проєкті державного бюджету на 2024 рік на це передбачено 500 мільйонів гривень.

В Україні створять 100 навчально-практичних центрів на базі закладів профосвіти
Фото: Катерина Хорощак

Для навчання робітничих професій у 2024 році трансформують 100 майстерень закладів профтехосвіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У проєкті державного бюджету на 2024 рік передбачено 500 мільйонів гривень на трансформацію профтехів України. Це означає створення 100 навчально-практичних центрів (майстерень) на базі закладів професійної освіти. Вони будуть оснащені сучасним обладнанням та покращать підготовлення студентів за професіями, що мають найбільший попит для відбудови країни", – йдеться в повідомленні.

Для того щоб отримати кошти на будівництво майстерень, заклади змагатимуться на конкурсі.

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"100 майбутніх майстерень – це не тільки про понад 50 тисяч учнів, які зможуть з наступного року навчатися в нових приміщеннях, це і про розвиток закладів профтехосвіти загалом. Адже, створюючи майстерню, заклади навчаються складати проєктні плани, прораховувати бюджети, аналізувати ринок та прогнозувати потребу в професіях. Крім того, згодом такі майстерні допоможуть їм стати автономними та заробляти кошти на свій розвиток", – зазначають Міносвіти.

Згідно з повідомленням, майстерні буде створено за різними профілями: від сільськогосподарських і ремонтних до дизайну одягу та приготування їжі.

"Конкретний профіль профтехи визначатимуть разом із місцевою владою та бізнесом, зважаючи на потреби регіону. У межах конкурсу вони, зокрема, надаватимуть прогноз впливу від відкриття центру на розвиток регіону", – додали в міністерстві.

У таких майстернях навчатися зможуть і учні після 9, 11 класів, і дорослі – ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також усі, хто хоче здобути нову професію.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє окремим категоріям студентів-контрактників старших курсів університетів та профтехучилищ перейти на бюджетну форму навчання.

А в жовтні 2021 року уряд також затвердив новий Державний стандарт професійно-технічної освіти. Він замінить попередній стандарт від 2002 року.

Крім того, початку 2021 року президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти. Вона має контролювати стан профтехосвіти, готувати пропозиції з покращення профільного законодавства, вивчати тенденції на ринку праці, прогнозувати пріоритетні напрями і шляхи розвитку професійної освіти тощо. Указом також було запропоновано підвищити стипендії в закладах профтехосвіти (тоді мінімальна академічна стипендія становила всього 490 гривень), передати державні навчальні заклади в комунальну власність. На початку вересня уряд підвищив стипендії в ПТУ до 1250 гривень.

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