Головне за ніч та ранок суботи, 4 листопада: оборона Авдіївки, артустановки Archer в Україні, приїзд Урсули фон дер Ляйєн

До Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Візит Урсули фон дер Ляйєн відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед Верховною Радою.

Повідомлялося, що Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має прибути в Київ до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу українські військові знищили 830 росіян, 11 танків та 35 артилерійських систем ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали близько 304100.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі російська армія атакувала Сумську область двома безпілотниками. Сили ППО збили обидва ворожі "Шахеди". Про це повідомили у Повітряних силах.

"Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", – пишуть в ПС.

Вісім артилерійських установок Archer вже прибули до України, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, установки є важливими для українських бійців, оскільки мають хорошу мобільність і точність. Вісім одиниць САУ вже доставили в Україну згідно з рішенням уряду в січні.

САУ Archer — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Її дальність стрільби — 30−60 км. Може здійснювати 20 пострілів за 2,5 хвилин та рухатись зі швидкістю 65 км/год. Дальність ходу — 650 км.

СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, який сприяє збройній агресії рф та заперечує воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

"Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів", – ідеться у повідомленні відомства.

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