Благословляв рашистів на вбивства українців: СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як патрарх Кирил), який сприяє збройній агресії рф та заперечує воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

"Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів", – ідеться у повідомленні відомства.

Зокрема, у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії рф Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів росії, в яких підтримував агресивну політику кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);▪️ ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно очільник РПЦ Гундяєв заявив, що ядерна зброя створена "за божим промислом", завдяки якому Росія "залишається незалежною".