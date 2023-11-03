СБУ повідомили нардепу Дубінському про підозру в організації схеми для ухилянтів

За матеріалами СБУ та ДБР підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) отримав народний депутат.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ не повідомляє імені нардепа, але опубліковані фото та попередні повідомлення правоохоронців свідчать, що це Олександр Дубінський.

“За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити “потрібних людей” у систему “Шлях” нібито як волонтерів”, - йдеться у повідомленні СБУ.

Як встановили правоохоронці, частину необхідних для втечі ухилянта за межі України документів народний депутат зберігав у свого експомічника, депутата Київоблради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи “Шлях”.

Директору громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський уже підозрюється у підробці документів для виїзду за кордон. Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.

Після повернення в Україну в парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета.