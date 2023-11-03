Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ повідомили нардепу Дубінському про підозру в організації схеми для ухилянтів

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

СБУ повідомили нардепу Дубінському про підозру в організації схеми для ухилянтів
Фото: liga.net

За матеріалами СБУ та ДБР підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) отримав народний депутат.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ не повідомляє імені нардепа, але опубліковані фото та попередні повідомлення правоохоронців свідчать, що це Олександр Дубінський

“За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити “потрібних людей” у систему “Шлях” нібито як волонтерів”, - йдеться у повідомленні СБУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Як встановили правоохоронці, частину необхідних для втечі ухилянта за межі України документів народний депутат зберігав у свого експомічника, депутата Київоблради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
  • печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи “Шлях”.

Директору громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу, досудове розслідування триває. 

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський уже підозрюється у підробці документів для виїзду за кордон. Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії. 

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.

Після повернення в Україну в парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies